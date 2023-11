Fußgängerin angefahren: Unfallfahrer flüchtet

Eine Fußgängerin wurde auf einem Schutzweg in Lustenau angefahren - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Reichsstraße (L203) in Lustenau, im Bereich des Gasthofs "Krönele". Eine Fußgängerin wollte die Straße auf dem dortigen Schutzweg in Richtung Rhein überqueren. Ein Fahrzeuglenker, der in Richtung Hard unterwegs war, hielt an, um der Frau das Überqueren zu ermöglichen. Gleichzeitig näherte sich ein anderes Fahrzeug aus Richtung Hohenems und erfasste die Fußgängerin auf dem Schutzweg.