Fußgänger von Pkw erfasst und auf Straße geschleudert

In Dornbirn wurde am Dienstag ein Fußgänger von einem Pkw erfasst. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Ein 37-jähriger Pkw-Lenker fuhr am späten Dienstagnachmittag in Dornbirn auf der Brückengasse in Richtung Lustenauerstraße, wobei er die Geradeaus- bzw. Rechtsabbiegespur verwendete.