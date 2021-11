Fußgänger von Pkw erfasst – Fahrerflucht

Am Samstag wurde auf einem Schutzweg in Feldkirch ein Fußgänger von einem Pkw erfasst. Der Lenker beging Fahrerflucht.

Am Samstag um 18.45 Uhr bog ein bislang unbekannter Pkw-Lenker in Feldkirch vom Parkplatz des Ambergparks kommend bei "Grünlicht“"nach links in die L 190 ein um in Richtung Rankweil weiterzufahren.