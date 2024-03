Fußball: Real peilt gegen Leipzig standesgemäßen Aufstieg an

Carlo Ancelotti gibt wieder einmal den Warner. Der 1:0-Sieg in Leipzig soll RealMadrid im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den deutschen Bundesligisten nicht zu sehr in Sicherheit wiegen.

"Wir müssen aufpassen", sagte Reals Trainer vor der Retourpartie am Mittwoch (21.00 Uhr). Im Parallelspiel ist die Ausgangslage noch klarer abgesteckt: Manchester City geht vor heimischer Kulisse mit einem 3:1-Polster in die Partie gegen den FC Kopenhagen.

Leipzig erinnert sich an Heldentaten

Während in Madrid bereits mit dem standesgemäßen Aufstieg ins Viertelfinale geplant wird, wurden in Leipzig Erinnerungen an vergangenen Heldentaten hervorgekramt. Der Außenseiter weiß seit dem 3:2-Heimsieg in der Gruppenphase im Vorjahr, wie man Real bezwingt. Auch im Estadio Bernabeu hatte sich RB in der Vorsaison teuer verkauft, ehe die Spanier noch spät 2:0 siegten.

Rückenwind will sich das Team von Marco Rose aus dem Wochenende mitgenommen haben. Da war mit dem VfL Bochum der Gegner ein freilich wenig klangvoller, nach dem 4:1 sprachen sich die Leipziger dennoch Mut zu. "So gewinnt man eklige Auswärtsspiele, so kann man auch in Madrid gewinnen", meinte der deutsche Nationalspieler David Raum.

Der in Bochum gesperrt fehlende Xaver Schlager sollte in Madrid dabei sein, Nicolas Seiwald droht ebenso wie Christoph Baumgartner wieder der Platz auf der Bank. Bei Real arbeitet David Alaba an seinem Comeback, mit dem im Hinspiel verletzt fehlenden Jude Bellingham kehrt beim 14-fachen Champions-League-Triumphator ein wichtiger Akteur zurück. Der Engländer - einst Schützling von Rose bei Borussia Dortmund - war am Wochenende Hauptdarsteller, als er zum vermeintlichen 3:2 in Valencia traf, das Tor zum Ärger des 20-Jährigen jedoch aberkannt wurde. Bellingham kassierte für seine Kritik noch die Rote Karte.

Gegen Leipzig soll der Frust wieder abgeklungen sein. Ancelotti sah sein Team "bereit", es bedürfe laut dem Italiener aber einer durchwegs starken Vorstellung, um weiterzukommen. "Sie sind eine sehr gefährliche Mannschaft", sagte Reals Erfolgscoach noch einmal. Die Ausgangslage in K.o.-Duellen spricht für seine Mannschaft. Real hat von den vergangenen 20, in denen die Madrilenen nach dem Hinspiel voran lagen, nur eines (2019 gegen Ajax Amsterdam) noch verloren. Leipzig hat keines der jüngsten sechs Spiele in der K.o.-Phase der Champions League gewinnen können.

ManCity gegen Kopenhagen klar im Vorteil

In Manchester plant Pep Guardiola den nächsten Schritt bei der Titeljagd der Himmelblauen ein. City hat im Vorjahr schon das Triple realisiert, auch heuer liegt die aktuell 19 Pflichtspiele ungeschlagene Mannschaft noch mitten im Rennen um die begehrtesten Trophäen. Für City spricht, dass auch Erling Haaland und Kevin de Bruyne nach ihren Verletzungspausen wieder in Schwung kommen.

Ein Erfolgsgarant war nicht nur im Derby gegen United Phil Foden. Den englischen Internationalen aus der hauseigenen Akademie adelte Guardiola nach dem 3:1 zum derzeit besten Spieler der Premier League. "Keiner war bisher in dieser Saison so entscheidend für uns wie er", sagte der Spanier über seinen Offensivmann, der oft spielentscheidende Tore anschrieb. "Er kann in der Mitte spielen, rechts, nach innen ziehen, links spielen und treffen. Was soll ich noch sagen?", so Guardiola.

Gegen Kopenhagen dürfte Englands Meister auch ein wenig Kräfte schonen. Kommenden Sonntag wartet in der Premier League in Anfield das Gipfeltreffen mit Liverpool. Die Reds liegen in der Tabelle nach 27 Runden einen Punkt vor dem Titelverteidiger.