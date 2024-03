Harry Kane schießt Bayern München ins Viertelfinale

Bayern München zieht dank eines 3:0-Heimsieges gegen Lazio Rom ins CL-Viertelfinale ein. Dort steht auch Paris SG, das sich im Rückspiel mit 2:1 gegen Real Sociedad durchsetzte.

Mit den Duellen Bayern München gegen Lazio Rom und Real Sociedad gegen Paris Stain-Germain starteten heute die Rückspiele im Achtelfinale der Champions League. Während Paris dabei mit einem 2:0 aus dem Hinspiel in das zweite Duell ging, mussten die Münchner ein 0:1 aus dem Hinspiel in Rom drehen.

Kane bricht den Bann

In der ersten Halbzeit taten sich die zuletzt kriselnden Bayern auch heute schwer, wirklich gefährlich vor das Tor zu kommen. Nach mehreren Halb-Chancen der Hausherren hatten dann die Römer in der 37. Minute die bis dato beste Chance des Spiels. Doch Immobile setzte eine von De Ligt verlängerte Flanke per Flugkopfball aus kurzer Distanz knapp neben das Tor. Nur zwei Minuten später brach auf der anderen Seite Harry Kane den Bann und brachte die Bayern mit dem 1:0 auf die Siegerstraße. Da Thomas Müller in der Nachspielzeit per Kopf auf 2:0 stellte, lagen die Münchner schon zur Pause auf Viertelfinal-Kurs.

In der zweiten Halbzeit verwalteten die Bayern gegen ein weiter großteils harmloses Lazio Rom die Führung souverän und erhöhten in der 66. Minute durch ein Abstaubertor von Harry Kane auf 3:0. Das Duell war damit entschieden. Das war in der restlichen Spielzeit beiden Teams anzumerken und so blieb es bis zum Ende beim 3:0. Bayern München steht damit mit dem Gesamtscore von 3:1 im Viertelfinale.

Paris ohne Probleme

Beim Duell zwischen Real Sociedad und Paris SG machte einmal mehr Kylian Mbappé den Unterschied - der Top-Star der Franzosen traf in beiden Halbzeiten jeweils bereits zu Beginn. Beim 1:0 nach 15 Minuten ließ Mbappé Zubeldia schlecht aussehen und platzierte den Ball überlegt in der langen Ecke. Beim 2:0 in der 56. Minute schloss der Angreifer einen perfekt gespielten Angriff mit seinem zweiten Treffer ab. Die Spanier waren heute offensiv zu harmlos, um den Favoriten nach dem 0:2 im Hinspiel noch einmal in Bedrängnis zu bringen. Der Anschlusstreffer durch Merino in der 89. Minute war nicht mehr als Ergebniskosmetik. Paris steht nach Siegen in beiden Spielen mit dem Gesamtscore von 4:1 souverän im Viertelfinale.

