Fußball: "Man kann es nicht mit den Männern vergleichen"

Sabrina Horvat sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Chancen der ÖFB-Damen bei der EM und der Unterschied zu den Herren.

Das Interesse am Frauen-Fußball sei in den vergangenen Jahren zwar gewachsen, mit den Männer will sie aber trotzdem nicht verglichen werden, sagt Sabrina Horvat am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" - dies liege vor allem am körperlichen Vorteil der Herren. "Wir haben nicht die Voraussetzungen, so schnell zu spielen." Aus technischer und taktischer Sicht sei Frauen-Fußball deshalb aber besonders interessant.