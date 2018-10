Furxstraße wieder befahrbar

Bauarbeiten abgeschlossen

Zwischenwasser. Seit Anfang Oktober war die Straße zur Alpe Furx wegen Bau- und Asphaltierungsarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt. Nun sind die groben Arbeiten abgeschlossen und die Straße wieder frei befahrbar, lediglich Abschluss- bzw. Verschönerungstätigkeiten sind noch offen. Diese werden in den kommenden Tagen und Wochen erledigt, sollten aber keine größeren Verkehrsbehinderungen mit sich bringen. Damit ist dann auch die zweite Etappe der Totalsanierung der Straße abgeschlossen. Neben einem neuen Oberflächenbelag, wurde auch das komplette Kanal – und Wassersystem erneuert und zusätzliche Leerverrohrungen verlegt. Die sich über zwei Jahre erstreckende Baustelle kostete insgesamt zwei Millionen Euro, wovon für die Gemeinde Zwischenwasser ein nicht unerheblicher Kostenanteil von rund 700.000 Euro verbleibt. Eine zumindest teilweise Refinanzierung durch eine Parkraumbewirtschaftung in Furx steht noch im Raum und soll Thema in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen werden.