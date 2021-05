Furioses Tangoquintett begeisterte

Dynamischer Auftritt von „Tres y Dos“ im ausverkauften Theater am Saumarkt

Nicht nur dem energetischen Akkordeonvirtuosen Raphael Brunner war die Freude über das erste Auftreten vor Publikum nach pandemiebedingter Auszeit anzumerken. Auch Barbara Kent am Klavier, Klemens Mairer an der Violine, Julian Torres an der Gitarre und Herwig Hammerl am Kontrabass, der kurzfristig den erkrankten Darius Grimmel vertrat, versprühten eine schier unbändige Spielfreude und Begabung auf ihren Instrumenten.