Furioses Herbstfinale im Freudenhaus

Das Musik- und Theaterzelt Freudenhaus im Millennium Park Lustenau startet ins herbstliche Saisonfinale.

Lustenau. Zeitgenössisches Zirkustheater der Weltklasse, außergewöhnliche Konzerte, eine Rotweingala und Flohmarkt – das anstehende Programm im Freudenhaus bietet zahlreiche Höhepunkte für Kulturliebhaber. Der September im Freudenhaus beginnt mit der apokalyptischen Performance „Parasites“ des bretonischen Galapiat Cirque. Zusammen mit weiteren Artisten und Musikern kreiert Moïse Bernier eine an Becket erinnernde Endzeit-Performance mit Musik und atemberaubender Akrobatik, wie sie in dieser Form hierzulande noch nie zu erleben war.

Die Konzerte im Freudenhaus bieten diesen Herbst eine abwechslungsreiche Mischung aus Salonmusik, Jazz, Soul, Weltmusik und Klassik. Da gibt es bei Wiener Blond & dem Salonensemble eine Melange aus Heurigenschmäh, Hip Hop-Grooves und Streicherklängen oder beim südbrasilianischen Akkordeonisten Renato Borghetti einen Mix verschiedenster Musikstile wie Chamamé, Milonga oder Cajun zu bewundern. De-Phazz, 1997 in Heidelberg vom Klangsammler Pit Baumgartner ins Leben gerufen, feiern heuer ihr 20-jähriges Bandjubiläum. Die auch als „Godfathers of Lounge“ bezeichnete Band kennt man weltweit. Ihre in die Gehörgänge kriechenden, die Gehirnaktivität stimulierenden und die Tanzbeine elektrisierenden Songs sind auch auf Samplern wie Buddha Bar, Café del Mar oder Hotel Costes vertreten.