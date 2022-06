Furioses Frühlingskonzert gefeiert

Großes Musikvergnügen aus Amerlügen: Chor SingKlang begeisterte

Selbstverständlich durfte auf dem gelungenen Auftritt auch Bill Withers „Lean on me“, eine Hymne an die Menschlichkeit, welche die engagierte Chorleiterin mitten in der Pandemie als Videobotschaft zur Aktion „Frastanz hilft“ vertonte, indem sie in mühevoller Detailarbeit alle Chorstimmen synchronisierte, nicht fehlen.