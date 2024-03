"Für mich ist Eishockey eine Religion"

Thomas "Franky" Frank hat bei rund 1000 Spielen in der Vorarlberghalle mitgefiebert.

Plötzlich vibrierte es während des Spiels in der Brusttasche von Thomas Frank. Der 54-Jährige zog das Handy heraus und konnte kaum glauben, was er auf seinem Display sah. Pioneers-Coach Dylan Stanley hatte ihm eine Nachricht geschrieben – und das während des Pre-Play-off-Spiels der Pioneers gegen den HC Innsbruck.

Wie es dazu kam, dass "Franky" ein derartiges Ansehen bei den Pioneers -früher schon bei der VEU - genießt, und bereits an die 1.000 (!) Spiele in der Vorarlberghalle live mitverfolgt hat, beschreibt VN-Sportredakteur Johannes Emmerich in seinem ausführlichen V+ Porträt des positiv "Eishockey-Verrückten".