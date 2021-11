"Für mich ist der Österreicher der beste Gastronom"

Star- und Sternekoch Alfons Schuhbeck hat am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" über sein Verhältnis zur österreichischen Küche, seinen Zugang zu Gewürzen und das Kochen für die Fußballer des FC Bayern geplaudert.

Alfons Schuhbeck hat bereits in Genf, Paris oder London als Koch am Herd gestanden, bekocht hat er unter anderem in seiner Karriere die Beatles, Charlie Chaplin, Angela Merkel und die Queen. Seit 30 Jahren bekocht er außerdem die Fußballstars des FC Bayern München.