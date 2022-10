"Für Junge ist 1992 antik"

Dachbodenpirat Markus Schwindsackl feiert dieser Tage sein dreijähriges Jubiläum bei "Bares für Rares Österreich". WANN & WO sprach mit ihm über kuriose Funde, die Sehnsucht nach dem Alten – und den Traum vom Fernsehen.

Markus Schwindsackl: Ich habe kürzlich einen Holzspind gefunden, der laut den Informationen des Vorbesitzers aus dem ehemaligen Schindler-Areal in Kennelbach stammt. Er muss etwa aus der Zeit von 1900 bis 1920 stammen. So etwas ist heute selten, weil die Holzspinde später durch solche aus Metall ausgetauscht wurden und die Tischler das Holz weiterverwendet haben. Damals herrschte noch nicht so eine Wegwerfgesellschaft.