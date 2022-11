Für Gutschi schließt sich in Lustenau der Kreis

Bundesliga-Schiedsrichter Markus Gutschi sprach in "Vorarlberg LIVE" über das anstehende Derby und den Einsatz von VAR.

Mehr als 100 Bundesligaspiele, EM-Qualifkationen und auch Partien in der Champions League – Markus Gutschi hat in zehn Jahren als Schiedsrichter-Assistent viel erlebt.

Mit Schlusspfiff am Samstag beim Derby in Lustenau ist auch für den 44-Jährigen Schluss. Zumindest international und national, denn regional will der „Spätberufene“ noch weiterpfeifen – und so dem akuten Schiedsrichtermangel in Vorarlberg entgegenwirken.