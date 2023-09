Für FC Dornbirn zählt gegen Schlusslicht Amstetten nur ein Sieg

Drittletzter FC Dornbirn gegen das Schlusslicht SKU Amstetten heißt es heute auf der Dornbirner Birkenwiese. Die Rothosen erst drei Treffer erzielt, Amstetten gar erst zwei Mal sich über einen Torjubel freuen können.

Amstetten ist nach sechs Spieltagen mit nur einem Remis und fünf Niederlagen noch ohne Erfolgserlebnis. Unmittelbar nach der Trennung von Jochen Fallmann kann der SKU Ertl Glas Amstetten mit Patrick Enengl prompt einen neuen Cheftrainer präsentieren. Nach Stationen in der U15, U16 und U18 der Akademie OÖ heuerte der 29-Jährige letztes Jahr im Sommer als Cheftrainer der LASK Amateure OÖ an und holte in seiner Premierensaison direkt den 2. Platz, nur 3 Punkte hinter dem DSV Leoben. Der in Zeillern wohnhafte Patrick Enengl unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026.