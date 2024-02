Für EHC Lustenau lebt die Chance auf das Viertelfinale

Einen schlussendlich klaren 7:2 Erfolg feiert der EHC Lustenau gegen das Future Team aus Klagenfurt. Nach einem furiosen Start der Lustenauer wurde es nochmals eng, doch im letzten Drittel machte Lustenau alles klar.



Ganz nach dem Geschmack der Lustenauer Fans begann das erste Spieldrittel. In der fünften Minute scheiterte Kapitän Max Wilfan noch mit einem Pfostenschuss an der Führung, doch nur wenige Augenblicke später erzielte Vili Kukkola den Führungstreffer für Lustenau (6. Min.). In dieser Tonart ging es weiter und nach Toren von Jan Shikera (10. Min.) und David König (11. Min.) führte Lustenau klar mit 3:0. Doch die Klagenfurter kamen im Powerplay zurück ins Spiel und erzielten in der 18. Minute durch Stefan Klassek den ersten Treffer. Mit diesem Spielstand ging es in die erste Pause.



Im zweiten Drittel taten sich die Lustenauer sehr schwer und die Klagenfurter konnten in der 23. Minute durch Anz Siftar den Anschlusstreffer erzielen. Lustenau wirkte verunsichert und kam trotz einiger Möglichkeiten zu keinem weiteren Treffer in diesem Abschnitt. So musste das letzte Drittel entscheiden.



In diesem fand Lustenau zu den alten Stärken zurück und erzielte in der 45. Minute den erlösenden vierten Treffer abermals durch Villi Kukkola. Nur vier Minuten später erzielte Kapitän Max Wilfan den vorentscheidenden fünften Treffer. In den Schlussminuten zeigte Lustenaus Vile-Pekka Pietilä sein Können und war für die Treffer sechs (53. Min.) und sieben (55. Min.) verantwortlich, was schlussendlich zu einem klaren 7:2 Erfolg für Lustenau führte.



EHC Lustenau : EC KAC Future Team 7:2 (3:1 / 0:1 / 4:0)

Torschützen EHC Lustenau: Vili Kukkola (6. Min. / 45. Min.), Jan Shikera (10. Min.), David König (11. Min.), Max Wilfan (49. Min.), Ville-Pekka Pietilä (53. Min. / 55. Min.)

Torschützen EC KAC: Stefan Klassek (18. Min.), Anze Siftar (23. Min.)