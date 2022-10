Für die WM: Trainingsänderung bei Katharina Liensberger

Das Vorarlberger ÖSV-Ass (25) will beim alpinen Ski-Weltcup-Auftakt nächste Woche hoch hinaus. Dafür hat die Skirennläuferin nun auch ihr Training umgestellt.

Ihr gelang im Verlauf des vergangenen Winters Anfang März als Sechste von Lenzerheide nur noch ein weiterer Top-Ten-Platz im Riesentorlauf, bei Olympia reichte es beim Riesentorlauf nur für Platz 15. Deshalb sieht die ehrgeizige Sportlerin noch Verbesserungspotenzial: "Im Riesenslalom will ich weiterkommen. Es gibt wirklich einiges zu tun in der Disziplin." Inner-österreichisch gebe sie das Tempo aktuell weder im Riesenslalom noch im Slalom vor, was sie aber locker sieht: "Es reicht, wenn ich dann im Rennen in Form bin."

Für Katharina Liensberger ist das Ziel klar: Am Ende der Saison will sie im Idealfall wieder die Slalom-Kugel in ihren Händen halten. Im vorigen Winter wurde sie nach einem Sieg im März in Aare sowie Platz zwei und drei um den Jahreswechsel in Lienz und Zagreb in der Disziplin-Wertung Vierte. Die Sportlerin will sich aber keinen Druck machen: "Es passiert, wenn der richtige Zeitpunkt kommt. Ich habe eine Kugel gehabt, ich weiß, wie es sich anfühlt - und zwar sehr gut. Also möchte ich das wieder erreichen."