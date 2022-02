Katharina Liensberger war 2021 Werbespitzenreiterin

Der Sport-Sponsormarkt hat laut Marktforschungsinstitut Focus im vergangen Jahr mit einem Bruttowerbewert von rund 1,3 Mrd. Euro wieder das Vorkrisenniveau übertroffen. Das Volumen stieg um rund 25 Prozent gegenüber 2020 und um rund 14 Prozent gegenüber 2019. Werbespitzenreiterin 2021 war Ski-Fahrerin Katharina Liensberger, sie erreichte für ihre Sponsoren einen Werbewert von rund 4,9 Mio. Euro. Dahinter folgte der Ski-Fahrer Matthias Mayer mit 4,6 Mio. Euro.

Vom Gesamtvolumen des Werbewerts entfielen 902 Mio. Euro auf TV, 283 Mio. Euro auf Print und 116 Mio. auf Online-Bilder, wie das Marktforschungsinstitut Focus am Dienstag bei einem Online-Pressegespräch mitteilte. Mit 27 Prozent spülte der Alpine Ski-Weltcup den größten Anteil der Einnahmen in die Kassen, gefolgt von der Formel 1 mit 14 Prozent und der österreichischen Bundesliga mit 11 Prozent. Das werbestärkste Einzelevent war mit 18,9 Mio. Euro der Österreich-Grand-Prix der Formel 1 in Spielberg, gefolgt von der Herren-Abfahrt in Kitzbühel im Zuge des Alpinen Ski-Weltcup mit 17,2 Mio. Euro.