Für Bregenz zählt im Cup in Imst nur das Weiterkommen

Die Bodenseestädter treffen auswärts auf den Tiroler Regionalligaklub und wollen in Runde zwei.

Große Spannung herrscht im Lager von SW Bregenz vor dem ersten Auftritt der völlig neuformierten Mannschaft. Die Bodenseestädter gastieren beim Regionalliga West Klub und Tiroler Cupsieger SC Imst zugleich auch viertbestes Amateurteam in Tirol. „Es ist ein extrem unangenehmer Gegner. Die sehr gute Mannschaft ist bei Standards brandgefährlich und hat in der Offensive die Pluspunkte. Im Pokal zählt aber nur das Weiterkommen und wir sind bestens gerüstet“, sagt SW Bregenz Meistermacher Andreas Heraf (55). Er hat den Gegner aus Tirol auch zweimal selbst in der Testphase beobachtet. Imst ist eine Cuptruppe, denn schon im Vorjahr haben die Tiroler im nationalen Pokal dem Bundesligaklub LASK Linz erst in der Verlängerung verloren (1:4).