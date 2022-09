Schulstart für 5.300 Erstklässler in Vorarlberg

Die Stifte sind gespitzt, die Schulranzen gepackt und die Nervosität steigt ein letztes Mal. Die Vorarlberger Volkschulen erwarten ihre Schüler zurück.

Auch in der VS Dorf in Lauterach startete heute das neue Schuljahr mit insgesamt 280 Schülern. VOL.AT war vor Ort und hat mit zwei Lehrerinnen gesprochen.

Kaum Corona-Einschränkungen

Die Corona-Regeln entsprechen in etwa jenen, mit denen das vergangene Schuljahr geendet hat: Zwar gibt es keine generelle Test-und Maskenpflicht - Direktoren können im Fall von Infektionen aber für bis zu zwei Wochen Antigentests oder Masken anordnen, mit Zustimmung der Bildungsdirektion auch länger. Neu: Symptomlose covid-positive Schüler dürfen mit FFP2-Maske den Unterricht besuchen, symptomlose positive Lehrkräfte an AHS und BMHS sowie in einigen Bundesländern auch an den Pflichtschulen mit FFP2-Maske unterrichten.