Funkenzauber zog zahlreiche Besucher an

Bereits am Freitag begann das Funkenwochenende mit dem Kinderfunken in der Emsreute.

Hohenems. Sein 10jähriges Funkenjubiläum feierte der Elternverein Emsreute am Freitag. Auf der Wiese neben der VS-Reute hatte man traditionell den Scheiterhaufen für die Hexe errichtet. Es ist viel passiert in diesen letzten zehn Jahren: „Ich erinnere mich an ein Jahr, da musste der Platz mit den Schiern „getrippelt“ werden, so hoch lag der Schnee“, so René Dolischka (Mitglied des Elternvereins seit der ersten Stunde). Die schmackhaften Funkenküchle und der Glühmost wurden wie in jedem Jahr vom Berghof spendiert. Für die musikalische Umrahmung des Events war die Jugendmusik der Klangschmiede Hohenems angetreten. Die Kindergarten- und Volksschulkinder der Reute dürfen sich freuen, der Reinerlös wird für verschiedene Projekte, wie Ausflüge usw. verwandt.