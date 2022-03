Funkenwochenende im Klostertal

Zur Winteraustreibung wurden Funken in Braz, Dalaas und Wald a. A. abgebrannt.

Das Funkenabbrennen ist ein alemannischer Brauch. Dabei werden in verschiedenen Formen die Funken gebaut. In Braz und Dalaas sind die Mitglieder der Funkenzunft für den Aufbau und das Abbrennen verantwortlich. In Wald a. A. wird der Funken von der Feuerwehr gebaut. Neben den großen Funken werden auch kleine Funken, auch Trätzfunken genannt, errichtet. Nach einer Coronapause und der Lockerung der Maßnahmen war vergangenes Wochenende die Ausübung dieses Brauches wieder möglich. In Braz wurde der Funken traditionell mit Buscheln gebaut. Diese Buscheln werden von den Zunftmitgliedern in einer gemeinsamen Aktion als Mitgliedsbeitrag gebunden. Zirka 400 Buscheln werden benötigt, um den Funken zu errichten. Die Buscheln werden von den Zunftmitgliedern unter der Anleitung von Funkenmeister Patrick Saler an eine 20 Meter lange Funkentanne rund um das Gerüst gebunden. Auch der Kinderfunken besteht aus Buscheln. Ganz oben wird die Hexe situiert.