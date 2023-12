Fünf geparkte Autos in Bregenzer Geserstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

In Bregenz ist es von Samstag auf Sonntag an mehreren geparkten Autos zu einer Reihe von Sachbeschädigungen gekommen.

Zwischen dem 22. Dezmber 9 Uhr und dem 23. Dezember 14 Uhr wurden fünf Pkw in der Geserstraße in Bregenz von einer unbekannten Täterschaft beschädigt. Die Fahrzeuge wiesen Kratzer an den Vorder- und Hintertüren sowie an den Kotflügeln auf der Fahrerseite auf.