Fulminantes Konzert des MV Concordia

Als „Feurig“ kündigte der Musikverein Concordia Lustenau sein Frühjahrskonzert an und das war es auch

Lustenau Ein Feuerwerk großartiger Blasmusik präsentierten die Mitwirkenden anlässlich des heurigen Frühjahrskonzerts. Zu Beginn versetzte die Jugendmusik unter der Leitung von Joachim Flatz die Zuhörer ins Staunen. Mit „Fanfare Esprit“, „Dreamcatcher“ und „The greatest Showman“ brachten sie anspruchsvolle Stücke zur Aufführung. Die jungen Musikantinnen und Musikanten meisterten auch heikle Passagen und Soloparts tadellos. Emma, Eva, Isabella und Merle sagten im breitesten Lustenauer Dialekt humorvoll die Stücke an.

Mit beinahe 80 Mitwirkenden bot die Bühne ein imposantes Bild, als die Concordianer ihre Plätze eingenommen hatten. Kapellmeister Karlheinz Schlachter hatte das Orchester bestens im Griff und der großartige Klangkörper zog die Konzertbesucher von Anfang an in seinen Bann. Im ersten Teil begeisterten die engagiert spielenden Musiker mit Ungarischer Musik, erfüllt von Melancholie, großer Ausdruckskraft und herrlichen Zigeunerrhythmen. Bevor „Puszta“ (Vier Zigeunertänze von Jan Van der Roost) erklangen, begrüßte Gábor Szekeres, der Leiter der Kinderkapelle, die Gäste auf Ungarisch. Für die weitere Moderation übernahm Johannes Grabher das Mikrofon, führte in gewohnt souveräner Manier durchs Programm und gab Gustostückchen aus der 120-jährigen Chronik des MV Concordia zum Besten.