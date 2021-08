Fulminantes Jazz-Festival in Bludenz

Bludenz. Mit sieben erstklassigen Jazz-, Blues- und Funk-Formationen ging das dreitägige Jazz & Groove Festival über die Bühne. Dabei wurde nicht nur die Remise Bludenz, sondern die gesamte Alpenstadt mit Jazzklängen erfüllt.

„Das Jazz & Groove Festival verwandelte Bludenz am vergangenen Wochenende in einen der hochkarätigsten Musik-Hot-Spots Vorarlbergs“, freut sich Kulturstadtrat Cenk Dogan. Am Donnerstagabend wurden gleich drei Lokale der Bludenzer Altstadt von Viola Ess-Pfefferkorn & Michael Ess, muscon meets Brendan Adams und Os & The Sexual Chocolates bespielt. Alle drei Locations waren dabei bis auf den letzten Platz belegt. Der ausgelassenen Stimmung tat auch der Starkregen im Laufe des Abends keinen Abbruch.