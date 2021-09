Fulminantes Alpencup-Finale für RV Dornbirn Mountainbiker

Dornbirns Bike-Nachwuchs zeigte in Altstätten wieder groß auf.

Dornbirn. Kürzlich fand im Nachbarland Schweiz das letzte von vier Alpencup-Rennen in Altstätten statt. 30 RV Dornbirn Bikerinnen und Biker gingen an den Start und mischten kräftig bei der Belegung von Podestplätzen mit. Somit fühlte sich das Rennen in Altstätten fast ein bisschen wie ein Heimrennen an.

Das Wetter meinte es am Vormittag noch gut mit den Athleten, am Nachmittag wurden die zu querenden Schrägfahrten in der Wiese durch den einsetzenden Regen aber zu einer weiteren Herausforderung. Das richtige Maß an Ehrgeiz, Technik, Kondition und ab und zu auch ein Quäntchen Glück verhalf Dornbirns Bike-Nachwuchs zu zahlreichen Podestplätzen. Die jungen „Bike-Damen“ Mara Schluge und Juliane Liesinger landeten in der Kategorie U7 auf den Rängen 1 und 3. Ebenso kräftig zeigten Ella Bösch auf Platz 1 und Dorota Kuban auf Rang 3 in der Kategorie U9 auf. Ida-Sophia Schneider sicherte sich trotz Sturz den 2. Platz in der Kategorie U11. Bei einem spannenden Rennen in der Kategorie U13 holte sich Paul Freuis in bestechender Form den Sieg. Emilia Bösch fuhr ihren Konkurrentinnen in der Kategorie U15 auf und davon und holte sich in überzeugender Manier den Sieg. Auf Platz 3 landete Lisa Feurstein in der Kategorie U17 hinter den amtierenden Europameisterinnen mit einer beherzten Fahrt. Bruder Kilian Feurstein fuhr bei den Junioren souverän auf Platz 1. In der Kategorie Fun Masters freute sich Stefan Mangold über Rang 3.