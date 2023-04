Fulminanter Start ins Festival-Jahr

Ab Donnerstag, 13. April lädt der Spielboden Dornbirn wieder zum legendären Dynamo Festival.

Dornbirn. Die Kalenderwoche 15 steht am Dornbirner Spielboden wieder ganz im Zeichen des Dynamo Festivals. Das erste Festival im Festivalkalender (drinnen und draußen) verspricht vom Donnerstag, 13. bis Samstag 15. April ein vielseitiges Programm: „Mit dabei frischgebackene Amadeus-Gewinner wie Oskar Haag, zukünftige Superstars wie Wallners, etablierte Stars wie Sohn, Jugendidole wie Bibiza, Florence Arman und viele mehr werden die zwei Bühnen im Innen- und Außenbereich bespielen. Es wird großartig!“, freut sich auch Michael Fritz vom Spielboden-Team.

Gleich der Auftakt am Donnerstag wird spektakulär. Auf dem Parkdeck des Rhomberg Areals werden Bipolar Feminin und Felix Kramer für eine grandiose Eröffnung ganz im Stil der Beatles sorgen – mit atemberaubendem Ausblick auf den Dornbirner First. Freitag und Samstag geht es dann in- und outdoor bunt und abwechslungsreich weiter: Von Punk bis Dreampop, von R’n’B bis Rock’n’Roll sorgen Künstlerinnen und Künstler wie Akne Kid Joe, SOHN, Wallners, Florence Arman, BIBIZA, UCHE YARA und einige mehr für fulminante Festivalstimmung. „Streetfood, DJ’s, frische Luft, Liebe und unsere Gäste werden das 7. Dynamo wieder unvergesslich machen“, ist sich Fritz sicher. Genaue Infos zum gesamten Programm unter: www.spielboden.at (cth)