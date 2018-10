Fulminanter Heimsieg der Feldkircher Handballdamen

Die Reichenfeldhalle entwickelt sich für die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch immer mehr zur Festung. In drei Heimspielen konnten bisher drei Siege gefeiert werden, so auch der jüngste gegen die Damen des UHC Stockerau (31:23).

In einem spannenden Spiel begannen beide Mannschaften unerwartet nervös. Mit Stockerau stand den Feldkircherinnen schließlich der Cupsieger und Vizemeister der abgelaufenen Spielsaison gegenüber. Diese hatten erst zwei Runden in dieser Saison gespielt und beide Partien souverän gewonnen. Die Hausherrinnen ließen sich aber mit Fortdauer des Spiels immer weniger von den Gegnerinnen beeindrucken. Die Abwehr wurde aggressiver und die Torhüterleistung von Kitti Matyas und Piri Bartek ist mehr als nur zu unterstreichen. Mit Hilfe dieser zwei Faktoren konnte das Tempospiel wieder aufgezogen werden, um in der 16. Minute erstmalig mit zwei Toren in Führung zu gehen (7:5). Bis zur Halbzeit konnte der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut werden und Stefanie Lunardon traf nur Augenblicke vor der Sirene zum 14:8.