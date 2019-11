Full house im Spielboden

Die Pop & Wave Party lockte wieder zahlreiche Nachtschwärmer in den Spielboden.

Dornbirn. Wenn das Pop & Wave Team ruft, kommen sie alle – Fans der legendären Musik der Achtziger Jahre. So geschehen auch wieder vergangenen Samstag in der Spielboden Kantine in Dornbirn. Zahlreiche Besucher genossen wieder eine Partynacht mit der Musik aus ihrer Jugend und frequentierten die Tanzfläche bis in die frühen Morgenstunden.