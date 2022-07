Führerscheinloser Suff-Fahrer kracht in Friseursalon

Ein 25-jähriger Mann setzte sich Montagnacht betrunken ins Auto, überfuhr eine Verkehrsinsel, raste in einen Friseursalon - und wollte auch noch weiterfahren.

Ein 25-jähriger, in Nüziders wohnhafter Mann hielt sich am Montagabend in einem Café bzw. einer Bar in der Nähe des Bludenzer Bahnhofes auf und konsumierte dort alkoholische Getränke. Gegen 23 Uhr verließ er das Lokal und nahm seinen Pkw in Betrieb. Aufgrund seines offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigten Zustandes überfuhr er sogleich eine Verkehrsinsel sowie das dortige Verkehrsleitzeichen. In weiterer Folge fuhr der 25-Jährige laut Augenzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bahnhofstraße in Richtung Hermann-Sanderstraße. In einer Linkskurve verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei schlitterte er über den Randstein und krachte in weiterer Folge in das Schaufenster eines dort befindlichen Frisörsalons.