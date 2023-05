Führende Anna Hall auf Rekordkurs, Warner muss um 7. Sieg in Götzis zittern

Neuer Zuschauerrekord im 48. Götzner Mehrkampfmeeting mit vielen Bestleistungen und Rekorde.

Die US-Amerikanerin Anna Hall hat am Samstag beim Mehrkampfmeeting der Leichtathleten in Götzis eine bravouröse Leistung gezeigt. Die US-Amerikanerin kam nach vier der sieben Bewerbe auf 4.172 Punkte, in der Mehrkampfgeschichte war an einem ersten Tag nur Jackie Joyner-Kersee besser. Im Zehnkampf führt Topfavorit Damian Warner aus Kanada mit 4.531 Punkten knapp vor Landsmann Pierce Lepage (4.513).