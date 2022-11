"Fühlt sich gut an": Dieb lockte Opfer mit Judo-Würgegriff

Mit einem bizarren Trick hat ein Japaner einen jungen Bar-Besucher ausgeraubt.

Der Arbeitslose lockte sein ahnungsloses Opfer in einem für Nachtclubs bekannten Amüsierviertel von Tokio mit den Worten, es "fühlt sich gut an, mit Judo-Techniken gewürgt zu werden", wie die Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" am Donnerstag online berichtete.