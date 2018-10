Fürstlicher Glanz und barocke Pracht bei unseren schwäbischen Nachbarn

Die Bildungsfahrt der VHS Hohenems führte nach Bad Saulgau und Sigmaringen

Die Stadt am Fuße der Schwäbischen Alb verdankt ihre Entstehung der auf dem hohen Kalkfelsen an der Donau errichteten Burg Sigmaringen, die 1077 in der Chronik des Klosters Petershausen erstmals erwähnt wird. Nach dem Namensgebenden Adelsgeschlecht, das ursprünglich im heutigen Sigmaringendorf seinen Sitz hatte, gelangte die Burg über weitere Adelsgeschlechter 1275 an die Montforter; 1287/90 an die Habsburger; 1323 an die Grafen von Württemberg; 1399 verpfändete Württemberg Stadt und Herrschaft Sigmaringen an die Grafen von Werdenberg. „Nach dem Aussterben der Werdenberger verlieh König Ferdinand l. 1535 deren ehemalige Grafschaften Sigmaringen und Veringen an den Grafen Karl l. von Zollern. Unter Fürst Josef Friedrich (reg.1715 – 1769) zog barocker Glanz in die Residenzstadt Sigmaringen“, ergänzt Christoph Volaucnik.