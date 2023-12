Für was stehen PTS-Schüler?

Zwei Klassen der PTS Dornbirn machten einen Workshop rund um politische Bildung.

Nach der Einstiegsrunde teilten sich die Schüler in zwei Gruppen auf. Die eine Hälfte setzte sich mit der Dornbirner Jugendstadträtin Elisabeth Edler an einen Tisch und erfuhr aus erster Hand alles über die Aufgaben einer Stadtpolitikerin. „Die Politik entscheidet über Dinge, die euch betreffen – von konkreten Projekten wie der Skaterhalle bis zu globalen Themen wie dem Klimaschutz“, so Elisabeth Edler. Anschließend stellte sie sich den Fragen der Jugendlichen, die zum Beispiel wissen wollten, was die Grünenpolitikerin von anderen Parteien hält. Die zweite Gruppe beschäftigte sich währenddessen mit dem Thema EU. Martha Stüttler-Hartmann von der Bürger-Servicestelle „Europe Direct“ war zu Besuch und versuchte den PTS-Schülern die europäische Idee näher zu bringen. Auch sie ermutigte die Jugendlichen wählen zu gehen und erklärte anhand des Brexits, was bei einer geringen Wahlbeteiligung passieren kann. Anschließend wechselten die Gruppen die Tische.