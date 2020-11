Für VEU Feldkirch zählt gegen Linz nur ein Heimsieg

Am Sonntag empfangen die Montfortstädter das noch sieglose Tabellenschlusslicht Steel Wings Linz in der Vorarlberghalle.

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel VEU Feldkirch vs Linz

Die Steel Wings sind auf dem Papier der leichtere Gegner, aber schon aus der Vorbereitung weiß man in Feldkirch das einiges an Qualität im Linzer AHL Team steckt und gegen die junge Truppe über 60 Minuten eine konzentrierte Mannschaftsleistung nötig sein wird. Linz verlor vor einem Tag in Lustenau mit 0:6 und VEU Feldkirch unterlag zuhause im ersten Geisterspiel gegen Jesenice 2:4. Das Spiel muss Aufgrund der derzeitigen Pandemiemaßnahmen ohne Zuschauer über die Bühne gehen.