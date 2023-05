„Für uns zählt nur die Live-Musik

Musikantinnen und Musikanten aus Leidenschaft, das sind sie die rund 40 Mitglieder der Vorklöstner Stadtkapelle.

In der 134. Generalversammlung haben der Obmann Reinhard Domschitz und der Kapellmeister Thomas Gertner Bilanz über das vergangene Vereinsjahr gezogen. 27 öffentliche Auftritte und rund 60 Proben schweißten den Klangkörper zu einem echten Team zusammen.

Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen führen uns vor Augen, dass die Musik der bestimmende Faktor für unsere Mitglieder ist. Seit 40 Jahren ist Armin Ofner Mitglied in unserer Kapelle und gehört zu den eifrigsten Teilnehmern bei Auftritten und Proben. Bettina Metzler erwarb als Saxophonistin das silberne Leistungsabzeichnung in Silber mit Auszeichnung. Ein Blumenstrauß und ein kräftiger Applaus waren der Lohn für den hervorragenden Erfolg. Mit 37 Jahren am Schlagzeug und als engagierten Organisator von Vereinsfesten und -jubiläen wurde Remo Sonnleithner zum Ehrenmitglied gekürt.