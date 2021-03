Für SSV Dornbirn/Schoren zählt nur ein Heimsieg

Allerdings sind die Ditzer-Schützlinge gegen Stockerau Außenseiter

Mit einem Heimspiel am Samstag gegen Stockerau, welches weiter ohne Zuschauer stattfinden, beginnen die letzten drei Spiele der Saison. Nach einer Niederlagenserie in den vergangenen Wochen befindet sich der SSV auf dem vorletzten Tabellenplatz. Umso wichtiger wäre es, in diesen drei Spielen zumindest zwei Punkte zu holen. Nach Stockerau folgt dann eine Woche später das Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Hypo NÖ und am 1. Mai ist Ferlach zum Abschluss der schwierigen Corona-Saison in der Messehalle zu Gast.