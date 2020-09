Für SCR Altach zählt im ÖFB Cup nur das Weiterkommen

Nicht in stärkster Besetzung tritt SCR Altach im ÖFB Cup Erstrundenspiel in Gurten an

Der Liveticker vom Spiel Union Gurten vs SCR Altach

Mit fast drei Wochen Verspätung startet nun auch Vorarlbergs Bundesligist SCR Altach in die neue Saison des ÖFB Cups. Gegen Regionalligist Union Gurten aus Oberösterreich wäre bereits Ende August gespielt worden, positive Covid-19-Tests auf Seiten von Gurten machten aber eine Verschiebung notwendig. Altach hat im ÖFB Cup gegen Gurten schon im September 2017 gespielt und ging erst in der Verlängerung als Sieger hervor.