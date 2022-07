„Für mich eine große Bereicherung“

Ortsvorsteherin Silvia Fröhle blickt auf ihr erstes Jahr im Amt zurück.

NOFELS Die Ortsvorsteher in Feldkirch sind die erste Anlaufstelle für Anträge, Wünsche und Beschwerden der Bevölkerung. Als verlängerter Arm des Bürgermeisters zu den Bürgern können sie rasch reagieren und schaffen so eine „niederschwellige Kommunalpolitik“. Silvia Fröhle trat vergangenes Jahr in die Fußstapfen von Doris Wolf. Seither war sie Ansprechpartnerin für etwaige Belangen. Und ihr Resümee? „Für mich ist es eine große Bereicherung“, führt die 64-Jährige aus. „Ich hab‘ Menschen schon immer gerne geholfen (Anm.: war viele Jahre aktives Mitglied des Krankenpflegevereins Nofels), und nun kann ich es in politischer Ebene ebenfalls tun.“ Und die Aufgaben waren genau so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Besonders spannend sieht Fröhle die Begegnungen mit den Vereinen und Menschen, mit denen man sonst nie in Kontakt getreten wäre. „Man lernt immer wieder Personen kennen mit ihren Problemen, aber auch Freuden.“ Bei Vereinen – wie etwa die Ortsfeuerwehr, Schützenverein oder der FC Blau-Weiß – wisse man, was ihre Aufgaben sind. „Auf Jahreshauptversammlungen wird erst wirklich spürbar, wie viel Passion und welche Menge an Arbeit hinter den ortsansässigen Vereinsstrukturen steckt.“ Neben ihrer Tätigkeit als Ortsvorsteherin ist Silvia Fröhle auch Ausschussmitglied für das Ressort Gesundheit und Soziale, sowie Ersatzmitglied beim Kulturausschuss.