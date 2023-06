In Hohenems startet wiederum eine Challenge für krebskranke Kinder auf den Schlossberg

In Hohenems findet in diesem Sommer eine besondere Aktion zur Unterstützung von krebskranken Kindern in Vorarlberg statt.

Hohenems. Unter dem Motto „200.000 Meter für krebskranke Kinder“ findet vom 8. Juni bis 15. Juli die „STUNDE DES HERZENS Schlossberg-Challenge´23“ statt. Mitmachen kann jeder – in o.g. Zeitraum können die Teilnehmer vom Emser Schlossplatz auf die Burgruine Alt-Ems laufen/wandern und mit ihrer Startspende krebskranke Kinder von Stunde des Herzens unterstützen. Anmeldungen sind absofort möglich.

Solidarität mit krebskranken Kindern

Die gemeinsame Challenge aller Teilnehmer ist es dabei, in den 38 Tagen die 200.000 Höhenmeter zu erlaufen. Dies entspricht dabei in etwa der Strecke,, die ein krebskrankes Kind aus Vorarlberg zurücklegen muss, um eine Behandlung an der Uniklinik Innsbruck zu bekommen. Mit der 200.000 Meter Challenge wollen wir dabei Solidarität zeigen, mit allen kleinen Kämpfern, die diese Strapazen immer wieder, trotz Schmerzen, Ängsten und Befürchtungen auf sich nehmen müssen.

Wunderbare Aussicht genießen

Mitmachen kann dabei jeder – auf der Seite www.schlossberg23.dajuma.at anmelden, Startspende abgeben und schon kann es los gehen. Einfach alleine, mit der Familie oder Gruppe auf den Schlossberg wandern, bei der Ruine Alt-Ems ein Foto machen und schlussendlich die wunderbare Aussicht genießen. Die Teilnehmer können dabei mit ihrer Anmeldung einmal, zweimal oder mehrmals laufen – am Ende werden pro Lauf auf den Schlossberg zur Burgruine Alt-Ems 300 Meter auf den Meterzähler auf der Homepage angerechnet.

Mitmachen und Gewinnen