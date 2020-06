In Hohenems findet in diesem Sommer eine besondere Aktion zur Unterstützung von krebskranken Kindern in Vorarlberg statt.

Hohenems. Unter dem Motto „Für krebskranke Kinder auf den Schlossberg“ findet vom 1. Juli bis 15. August die „STUNDE DES HERZENS Alt-Ems Challenge“ statt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsmaßnahmen können die Teilnehmer dabei im o.g. Zeitraum vom Emser Schlossplatz auf die Burgruine Alt-Ems laufen/wandern und mit dem Erwerb eines Startpakets krebskranke Kinder von Stunde des Herzens unterstützen.

Jeder kann helfen und mitmachen

Mitmachen kann dabei jeder – auf der Seite www.herzens-charity.dajuma.at anmelden, Startpaket erwerben und schon kann es los gehen. Einfach alleine oder mit der Familie auf die Ruine Alt Ems wandern, den Verlauf mit einer Lauf-App und einem Foto dokumentieren und schlussendlich die wunderbare Aussicht genießen und damit gleichzeitig krebskranke Kinder in Vorarlberg unterstützen. Das Startpaket enthält dabei neben einem erfrischenden Sportdrink und Früchte Riegel von SPAR, einem weiteren Obstschub auch ein kostenloses VN Abo, eine Stunde des Herzens Urkunde und die Einladung zum Stunde des Herzens Herbst- bzw. Frühlingsfest.

Bürgermeister übernahm Schirmherrschaft