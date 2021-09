Für krebskranke Kinder auf den Kummenberg

Anfang Oktober lädt der Verein Stunde des Herzens zu einer Challenge auf den Kummenberg.

Mitmachen und helfen kann dabei jeder – einfach auf der Seite https://ummakumma.dajuma.at anmelden, Spenden und schon kann es los gehen. Den Teilnehmern stehen dabei zwei Wege zur Auswahl: entweder die gemütliche Wanderung gepaart mit einer lustigen Rätselrallye oder die etwas anspruchsvollere Kumma Rundwanderung. Auf dem Kummenberg angekommen machen die Teilnehmer ein Selfie von sich und können so jeden Tag einen Tagespreis gewinnen und nehmen am Ende auch an der Verlosung von weiteren tollen Sachpreisen teil. Und das Beste an der ganzen Sache: neben der eigenen sportlichen Betätigung und der Möglichkeit auf tolle Preise kommt jeder Euro krebskranken Kindern und deren Familien in Vorarlberg zu Gute.