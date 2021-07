Für jedes Szenario einen eigenen Katastrophenplan

Angelika Spiegel von der Landeswarnzentrale war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über Extremsituationen, die Alarmierung der Bevölkerung und die richtige Vorbereitung.

Sturm, Unwetter, Hochwasser und Lawinengefahr: Wie ist Vorarlberg aufgestellt? Wie funktioniert das Warnsystem? Wie kann sich jeder Haushalt vorbereiten? Angelika Spiegel von der Landeswarnzentrale Vorarlberg gab heute in "Vorarlberg LIVE" Auskunft über Extremsituationen und die richtige Vorbereitung.

"Ich denke und hoffe, dass wir viel besser aufgestellt sind wie die Kollegen in Deutschland. Wir bemühen uns sehr die Infromationen zeitgerecht an die zuständigen Stellen zu liefern. Je nach Ereignis beobachten wir das Szenario von Beginn an natürlich sehr genau", erklärt Angelika Spiegel von der Landeswarnzentrale.