Für Hohenems zählt nur das Finale

Am Sonntag Abend gastieren zum Saisonstart der Ö-Eishockeyliga die Junghaie aus Innsbruck im Hohenemser Herrenriedstadion.

Hohenems. Zum Auftakt in die zweite Saison der Ö-Eishockeyliga, der dritten Leistungsklasse in Österreich, trifft der SC SAMINA Hohenems am Sonntag auf das U20-Team der Innsbrucker Haie. Nachdem die Emser in der vergangenen Saison den Grunddurchgang ungeschlagen beendeten und dann erst im Halbfinale gegen Kapfenberg ausgeschieden sind, ist das Ziel für dieses Jahr klar: „Für uns zählt in der neuen Saison nur das Finale“, so HSC-Trainer Bernd Schmidle vor dem Saisonauftakt.