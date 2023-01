„Für Frieden und Toleranz“: Zeitzeugen am Poly Bludenz

Bludenz. „Aus Fehlern der Vergangenheit lernen, damit sich Unrecht nicht wiederholen kann und die Zukunft menschlicher wird.“

Unter diesem Motto standen die „Zeitzeugengespräche“ an der Polytechnischen Schule in Bludenz. Mehr als 110 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen lauschten den Ausführungen von Ingrid Portenschlager (73), einer Zeitzeugin der 2. Generation.

Ihr Vater, Ernst Reiter, war vier Jahre in einem Konzentrationslager inhaftiert, weil er sich aus Glaubensgründen geweigert hatte, an Hitlers Krieg teilzunehmen. Portenschlager erzählte, wie die NS-Diktatur entstanden ist, was ihr Vater im KZ Flossenbürg erlebt hat und wie sich diese Ereignisse auf die ganze Familie – auch noch Jahre nach dem Krieg – ausgewirkt haben. Unter vielen Schülerinnen und Schülern herrschte Betroffenheit. „Jetzt ist uns klar, warum Demokratie und Rechtsstaatlichkeit so wichtig sind“, lautete der Tenor.