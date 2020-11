Für FFC Vorderland geht es schon um sehr viel

FFC Vorderland will mit Auswärtssieg im Westderby doppelt punkten und den Klassenerhalt im vierten Jahr fast fixieren.

Woche der Wahrheit für den Achten FFC Vorderland. In den nächsten sieben Tagen treffen die Schützlinge von Coach Leandro Simonelli auf Schlusslicht Wacker Innsbruck (a) und den Vorletzten Südburgenland (h). „Die Mannschaft ist sich der großen Bedeutung bewusst und will schon in Tirol einen vollen Erfolg landen. Wir müssen nur unsere sich bietenden Chancen verwerten, dann sind drei Punkte auch drin“, sagt FFC Vorderland Trainer Leandro Simonelli.