Für Feldkirch zählen im Derby die Punkte doppelt

Schon im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres kommt es zum Prestigeduell.

Feldkirchs Handball-Herren empfangen am Samstagabend den HC Hohenems in der Reichenfeldhalle.

Nach einer durchwachsenen Hinrunde in der Bezirksliga starten Feldkirchs Handballer am kommenden Samstag in die Rückrunde der HVW Bezirksliga. „Wir blieben deutlich unter den Erwartungen, die wir uns zu Saisonbeginn gesetzt haben und musste unnötige Niederlage einstecken. In der Rückrunde gilt es nun, das Potenzial, das die Mannschaft hat, auch auf dem Parkett zu zeigen.“, so Trainer Roganovic vor dem Rückrundenstart.