Für ein starkes Rückgrat

Wer kennt sie nicht, diese Schmerzen im Rücken, die tagtäglich auf unser Wohlbefinden drücken? Kein Wunder, dass Rückenschmerzen gar als eine der Volkskrankheiten gelten. Wiederkehrend werden Lösungsvorschläge geboten. Dabei gilt gerade die Bewegung als therapeutischer Grundpfeiler.

Dies können Bewegungstherapeut Manfred Scheel und Physiotherapeut Andrew Mixson nur bestätigen. „Schmerzen oder Probleme sollten immer ein Wegweiser zu Veränderung sein. Der Schlüssel zur Schmerzfreiheit liegt in den meisten Fällen in der Wiederherstellung der muskulären Beweglichkeit und der vollen Nutzung der Bewegungsmöglichkeiten“, sagen sie und bieten gleichzeitig in den kommenden

Ausgaben von „Fit & Gesund“ Lösungsvorschläge für die Behebung der gängigsten „Schwachstellen“.