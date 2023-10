Mehr als 80 Jugendliche beteiligten sich in Workshops für Demokratie und Gesundheit.

Dornbirn. Kürzlich fand das 31. Klassensprechertreffen bei dem sich rund 80 engagierte Jugendliche aus sämtlichen Dornbirner Schulen versammelten, im Dornbirner Kulturhaus statt. Unter dem Motto „Sich für ein jugendfreundliches Dornbirn und mehr Demokratie in der Schule einzusetzen” setzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Köpfe zusammen, um ihre Zukunft mitzugestalten. Bürgermeisterin Andrea Kaufmann eröffnete die Veranstaltung und hob hervor, wie wichtig es ist, sich einzubringen und sich zu beteiligen und lobte das Engagement der Klassensprecherinnen und Klassensprecher.

Das traditionelle Klassensprechertreffen wurde auch in diesem Jahr wieder vom Verein jugendornbirn in enger Kooperation mit dem aha, offene Jugendarbeit, Jugendwerkstätten, IfS, aks, PH Vorarlberg, der Schulsozialarbeit, allen Dornbirner Schulen, der Bildungsdirektion und der Stadt Dornbirn veranstaltet. Dieses Zusammenspiel verschiedener Akteure machte das Treffen zu einer einzigartigen Plattform für Jugendliche, die in ihren Klassen Verantwortung übernehmen. Jugendstadträtin Elisabeth Edler freute sich zum ersten Mal dabei zu sein und ermutigte die Jugendlichen, „laut zu sein, ihre Stimme zu erheben und sich für die Mitmenschen einzusetzen“.