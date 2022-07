Für ein gutes Miteinander in Mariahilf

Sandra Küng liegen die Menschen in ihrem Stadtteil Mariahilf sehr am Herzen.

Sie setzt sich als Koordinatorin des neuen Projektes herz.com dafür ein, dass Mariahilf zu einem Stadtteil wird, indem die Menschen füreinander da sind. Jetzt die Chance zur Beteiligung mittels Teilnahme am Fragebogen nutzen.

In Bregenz Mariahilf startet das neue Projekt herz.com. Können Sie kurz erklären, um was es geht? Was sind die Anliegen von herz.com?

Sandra Küng: herz.com ist eine Kooperation von Caritas Vorarlberg, Stadt Bregenz, dem Lebensraum, ATIB, der SOB Bregenz sowie der Pfarre Mariahilf in Bregenz. Gefördert wird herz.com durch den Fonds Gesundes Österreich. Ziel der neuen Initiative in Mariahilf ist es, das Bewusstsein für die Lebenssituationen der Menschen schärfen und diese mit ihren Sorgen wahrnehmen. herz.com bringt Menschen zusammen, die sonst nicht zusammenfinden. Wir entwickeln neue Ideen zusammen mit der Bevölkerung, abgestimmt auf deren Bedürfnisse und machen bereits vorhandene Hilfsangebote sichtbar.

Welche Initiativen werden mit herz.com gesetzt?

Sandra Küng: Das Besondere an herz.com ist, dass nicht wir bestimmen, was für die Menschen gut ist. Wir führen eine Befragung durch, um die Bedürfnisse zu erheben. Wir haben im Stadtteil Mariahilf Fragebögen an alle Haushalte 60+ verteilt mit der Bitte um Rückmeldung bis Ende Juli. Wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse der Befragungen. Diese werden wir dann im Herbst 2022 präsentieren. Daraus ergeben sich dann mögliche Initiativen im Stadtteil.

Welche Möglichkeiten gibt es, den Fragebogen auszufüllen?

Sandra Küng: Die Befragungen können online durchgeführt werden. Hier gibt es die Möglichkeit in den Sprachen Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch oder Englisch zu antworten. Ebenso besteht die Möglichkeit den Fragebogen handschriftlich auszufüllen und zu den vorgesehenen Abgabestellen zu bringen.

Was möchte herz.com sonst noch bieten?

Sandra Küng: herz.com soll die Menschen berühren und aufzeigen, wie wertvoll und bereichernd es ist, in einem Stadtteil zu leben, wo die Menschen aufeinander schauen. Durch die gegenseitige Fürsorge steigt die Lebensqualität jedes einzelnen und bringt Freude ins Leben der Menschen.

Was liegt Ihnen an diesem Projekt besonders am Herzen?

Sandra Küng: Mir liegen in erster Linie die Menschen am Herzen. Ich möchte dazu beitragen die Welt ein Stück besser zu machen. Das klingt vielleicht für manche pathetisch, ich bin aber davon überzeugt, dass uns das gelingen kann. Aber dazu brauchen wir jede und jeden einzelnen, dann schaffen wir das. Ebenso ist mir wichtig auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen zu können, diese zu fördern und sie dadurch wieder in die Lage der Selbstbehauptung kommen.

Zur Person

Name: Sandra Küng, Koordinatorin des Projekts herz.com

Wohnort: Stadtteil Mariahilf

Familie: verheiratet, vier Kinder und einen Hund

Hobbys: Menschen zu verstehen und gute Gespräche führen

Lebensmotto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!

Info-Zeile:

Kontakt:

Projektkoordinatorin Sandra Küng T 0676/88420 4013, E sandra.kueng@caritas.at